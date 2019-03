© foto di Image Sport

Intervista a Il Corriere dello Sport per Alberto Zaccheroni, doppio ex di Bologna e Udinese. Su Mihajlovic dice che "ha accettato il Bologna soprattutto perché la prima volta è stato esonerato. Bologna è una piazza fortemente intrigante, sono sicuro che quell’esonero gli sia rimasto sullo stomaci, E' un amico, schietto, lo stimo: ci crede e non è per i soldi, ci mette la faccia. Con lui il Bologna è già cambiato. Senza nulla togliere a Pippo, quando Sinisa arriva travolge tutto e stai sicuro che l’ambiente lo scuote".