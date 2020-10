Zaccheroni: "Candreva sottovalutato, tanta roba per la Sampdoria"

Alberto Zaccheroni ha avuto parole di grande stima nei confronti di Antonio Candreva, allenato durante l'esperienza alla Juventus, in un'intervista esclusiva rilasciata a Sampdorianews.net:

"Ad inizio stagione puoi non dargli le chiavi del centrocampo in mano, ma ha la qualità per prendersele, si mette sempre a disposizione della squadra, a parole non è molto loquace, con i fatti ha la personalità del leader. Si assume le proprie responsabilità, non si tira indietro dinanzi alla possibilità di optare per la conclusione, la porta la vede eccome. Si propone sempre, non si nasconde, è il tipo di calciatore che ogni allenatore vorrebbe avere a disposizione, soprattutto quando le cose non vanno bene alla squadra. Per la Sampdoria è un grande acquisto, si è portata a casa un giocatore molto serio, di qualità e qualità, per la Sampdoria degli ultimi anni è davvero tanta roba”.

Nonostante non fosse in cima alle priorità della nuova Inter targata Conte, è riuscito a diventare un elemento fondamentale nell'ultima annata neroazzurra. “All'Inter nella seconda parte di stagione si è optato per un profilo più lineare sulla fascia destra come Moses, con meno qualità e meno caratteristiche offensive rispetto a Candreva, poi c'era anche D'Ambrosio, un altro difensore nel giro della Nazionale. Antonio veniva da un campionato nel quale era stato oggetto di alcune contestazioni, Conte è stato bravo a dargli l'occasione e lui si è dimostrato prontissimo a prenderla al volo, facendosi apprezzare anche dai tifosi. Non bisogna mai dimenticare che Candreva nasce come giocatore di qualità, capace di giocare sulla trequarti o come regista basso, ha le caratteristiche di inserimento della mezzala, la potenza fisica e il dinamismo per agire sugli esterni. Sinceramente non gli trovo difetti, forse il colpo di testa ma è una caratteristica non determinante in quei ruoli. Davvero un giocatore sottovalutato”.