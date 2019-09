© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Alberto Zaccheroni elogia Takehiro Tomiyasu che, in pochi giorni, è diventato un idolo a Bologna. "E' completo, per il Bologna è un affare -dice l'ex ct della Nazionale nipponica. Sabatini non acquista a caso: in Giappone mi confermano di un buon giocatore e lo paragonano a Yoshida che gioca in Europa da un decennio. Ha le qualità di un calciatore vero".