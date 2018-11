Zaccheroni: "Emirati Arabi? Spero abbiano pazienza di tenermi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero Veneto, Alberto Zaccheroni - ex tecnico di Milan, Inter, Juventus e Udinese - ha parlato della sua nuova esperienza negli Emirati Arabi, come coach della Nazionale. "Nei prossimi due mesi disputeremo solo amichevoli. A gennaio ci aspetta la Coppa d’Asia. Sabato scorso abbiamo perso per un grave infortunio il nostro miglior giocatore, quindi fino a gennaio resto qui. Sempre che abbiano la pazienza di tenermi. Nel calcio, lo sapete, non si sa mai...".