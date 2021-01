Zaccheroni: "Milan, non è un caso: fanno risultati da una vita! Maldini fa la differenza"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, programma di Radio24, Alberto Zaccheroni ha parlato del Milan: "Il Milan fa risultati da una vita, non è un caso. Hanno tutti gamba, soprattutto a centrocampo e in attacco. Giocano tutti in fiducia, Calabria a centrocampo non ha mai giocato. Analogia con il suo Milan del 1999? Non gli davi fiducia nemmeno alla mia squadra".

Su Maldini: "Maldini sta facendo la differenza anche da dirigente. Non è uno che divide, è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Ha grande rispetto dei ruoli, si sa muovere"