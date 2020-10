Zaccheroni: "Questo Milan può restare in alto. Ibra? In Italia ha spostato più equilibri di CR7"

Intervistato da Il Giornale il tecnico Alberto Zaccheroni ha analizzato il momento del Milan capolista trovando alcune similitudini con il suo Milan che nella stagione 1998/99 conquistò uno scudetto da outsider: “Sono partiti meglio di noi, che fummo bravi a crescere nel girone di ritorno. Il Milan con l’Atalanta ha l’identità di squadra più marcata e questo può essere un grande vantaggio in un torneo anomalo senza pubblico. C’è la stessa bagarre del 98/99, anche quest’anno diranno la loro per il primo posto almeno 5-6 squadre. I rossoneri esprimono grande compattezza. Per organico sulla carta c’è qualche squadra più attrezzata come Inter e Juve, ma il primato non è casuale. Il Milan è favorito dall’aver avuto continuità, essendo ripartito dallo stesso allenatore e senza stravolgimenti di organico. Possono rimanere in alto fino alla fine. - continua Zaccheroni – Ibra? Ho avuto grandissimi campioni nella mia carriera, da Bierhoff a Weah fino ad Adriano ma l’unico rammarico è proprio quello di non aver allenato Ibra. È eterno e ancora oggi non capisco come mai non gli abbiano mai dato il Pallone d’Oro. In Italia ha spostato gli equilibri più lui di Ronaldo. Pioli? Si vede che i giocatori lo stimano, puoi avere le più belle idee innovative del mondo, ma se non coinvolgi i giocatori e non riesci a trovare il feeling con loro, è tutto inutile. Pioli l'ha fatto e i risultati lo dimostrano”.