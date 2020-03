Zaccheroni: "Rangnick al Milan? Una nuova figura che può funzionare"

Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it del possibile arrivo sulla panchina rossonera di Ralf Rangnick come manager tuttofare: “Non credo che possa trovare difficoltà. Ci dobbiamo solo abituare, perché questo tipo di figura all'estero funziona e non vedo perché non possa funzionare in Italia. Prima, i dirigenti non gestivano la società a fine di lucro ma per un valore affettivo e quindi prendevano determinate figure a gestire il club. Gli investitori, oggi, hanno invece una visione diversa e quindi scelgono determinati dirigenti che conoscano bene il calcio. Mi sembra giusta la scelta di lasciare all’allenatore la scelta dei giocatori".