Zaia: "A Wuhan non hanno chiuso tutto. Rivedere filiere di lavoro, più deroghe"

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha parlato a LA7 circa l'emergenza CoVid19. “Sono circa 1700 letti nella mia sanità per il Coronavirus. Abbiamo preso tutti i tecnici che avevano più libertà lavorativa e ho provato: abbiamo iniziato a fare reagenti e tamponi in casa. Anche a Wuhan hanno dovuto mantenere alcune filiere aperte, quelle strategiche non possono essere chiuse altrimenti non avremo più servizi per il cittadino. Le misure prese dal governo viene affrontate con più deroghe, bisogna rivedere le filiere”.