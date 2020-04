Zaia: "Chiudere le regioni? Così è autonomia, sud contro nord"

vedi letture

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, è tornato sulla possibilità di chiudere i confini regionali, facendo riferimento alle parole del suo emulo campano De Luca: "Se alcuni presidenti chiudono i confini regionali allora fanno loro l'autonomia, non è Nord contro Sud, è Sud contro Nord. Mettetevi nei panni di un cittadino che sale in treno. Se si chiudono i confini regionali verranno tutti soppressi, il Frecciarossa sarà fermo, nessun tipo di trasporto verrà autorizzato, che proposta è? Se poi c'è qualcuno che vuole preservare un'area delicata, ad altissima popolosità o con persone a rischio, è comprensibile, ma se dicono che chiudono i confini regionali mi dicano come fare. E io non ho mai firmato ordinanze per chiudere", le parole riportate dall'ANSA.