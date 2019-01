Zambrotta: "Higuain può essere decisivo contro la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Zambrotta, doppio ex di Juventus e Milan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera: "Per quanto Ronaldo sia il simbolo di questa Juve, ci sono anche altri giocatori che vedo particolarmente bene. Uno è Chiellini, l’emblema di questa squadra che non molla mai, che non molla nemmeno un centimetro. E sotto l’aspetto più pratico dico Dybala, che tecnicamente può fare la differenza. A meno che il mercato non combini brutti scherzi, spero nella rinascita di Higuain. Mi auguro che torni subito a essere quello del Napoli e della Juve. Ma credo molto anche in Cutrone, che è una pedina fondamentale per questa squadra. Le assenze di Suso e Bonaventura saranno molto pesanti, a livello offensivo fanno la differenza. Devo dire però che Paquetà si è inserito abbastanza bene al posto di Jack. Certo, deve ambientarsi ma si vede che ha qualità. Sentivo che molti si domandavano se sarebbe stato pronto per l’Italia: a me pare proprio di sì, i colpi non gli mancano. Sono felice che le voci del possibile esonero di Gattuso siano sparite. Rino è un amico, innanzitutto. Dopo di che, esistono valutazioni oggettive: è a un punto dalla zona Champions, ha passato il turno in Coppa Italia, sta per giocarsi una Supercoppa. Insomma, è in linea con gli obiettivi, quindi come si fa a discuterlo? E poi io l’ho sempre detto: se decidi di puntare su un tecnico giovane, poi devi anche dargli il tempo. Per me ha fatto, e fa, un ottimo lavoro. Il divario tra Juve e Milan è ampio, lo dice il campionato, ma quella di stasera sarà una gara secca e tutto potrà succedere. Higuain? Non ho dubbi, per come lo conosco: potrà avere tutte le distrazioni di mercato del mondo, ma in una gara simile penserà solo a prendersi quel trofeo. Può essere lui l’uomo del match, in modo da far vedere qual è il vero Higuain. Champions Juve e quarto posto Milan? Sì, li vedo potenzialmente raggiungibili per entrambe. La Juve rispetto agli anni scorsi è ancora più attrezzata e ha maggiori possibilità di portarsela a casa. Il Milan ha una concorrenza che a mio parere può tenersi dietro in classifica".