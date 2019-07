Zambrotta: "Higuain-Ronaldo coppia affiatata. Prossimi test decisivi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite della Bobo Summer Cup, Gianluca Zambrotta ai microfoni di Sportmediaset ha parlato della coppia d'attacco formata da Higuain e Ronaldo e del futuro del Pipita: "Credo che stia facendo un ottimo precampionato, è un ottimo giocatore questo si sa e Sarri l'ha sempre voluto schierare quando allenava il Napoli, è un giocatore importante per il reparto offensivo. Sono due giocatori importanti con una media realizzativa molto alta, io credo che siano i prossimi test a decidere se Higuain rimarrà o meno ma la vedo una coppia molto affiatata per la Juventus. L'alternativa? Bisogna capire i giocatori in uscita, se Dybala resterà o no, bisogna capire fino a quando si chiuderà questa finestra di mercato, stanno facendo molto bene loro e aspettiamo la fine del mercato per capire quale sarà la coppia d'attacco di questa Juve".