vedi letture

Zambrotta: "Impossibile vedere Messi in Italia. Chiuderà la carriera a Barcellona"

Gianluca Zambrotta, ex di Juve e Milan ma anche del Barcellona, parlando a Il Giornale si è soffermato anche sulla possibilità di vedere Leo Messi in Italia: "E' il più forte di tutti. Leo le cose più difficili col pallone le rendeva facilissime, un talento incredibile. Gioca con la palla incollata al piede: non gliela porti mai via, sa sempre cosa fare e ti frega ogni volta sul tempo nell'uno contro uno. Nello spogliatoio poi è molto umile. Leo in Italia? Conoscendolo credo sia difficile che lasci Barcellona. Non la vedo fattibile. Messi è il Barcellona e chiuderà lì la carriera, anche se in passato aveva detto di voler giocare un giorno in Argentina".