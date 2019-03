Intervenuto a Raisport, l'ex terzino della Juventus Gianluca Zambrotta ha parlato dei bianconeri. Breve commento: "Allegri vince da anni, in Champions ha fatto due finali, non capisco come possa essere così criticato. Il Real di Zidane non ha mai fatto calcio divertente, conta vincere le partite che contano. Atletico? Ricordiamoci Barcellona-Psg. Lo stadio aiuterà, l’Atletico, però, non è semplice".