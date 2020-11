Zambrotta punta su Dybala: "Nessuno può discuterne il valore. L'eventuale rinnovo lo aiuterà"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta parla di Juventus soffermandosi in particolare anche su Dybala: "Anche per lui - come per altri - la sfortuna ha inciso, ma nessuno può discuterne il valore: se gambe e testa vanno, è decisivo. Poi certo, indossa un numero pesante: il 10 è stato di Platini, Baggio e Del Piero. È normale che il tifoso si aspetti tantissimo. In ogni caso, punto su Paulo. E magari l’eventuale stretta di mano per il contratto avrà un effetto positivo sulle sue prestazioni".