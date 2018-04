Zamorano: "L'Inter viene da anni difficili, spero torni presto al top"

Fonte: fcinternews.it

Intervistato in occasione dei sorteggi dell'International Champions Cup, l'ex calciatore dell'Inter, Ivan Zamorano, ha parlato ai canali ufficiali della manifestazione circa la situazione che sta vivendo il club nerazzurro: "I prospetti sono buoni, credo che la società stia crescendo. Indubbiamente veniamo da anni difficili, anche se mi sembra che il club stia cambiando. Senz'altro la squadra è in fase di progresso e non posso far altro che augurarmi che l'Inter torni ad essere al più presto possibile una delle più forti al mondo".