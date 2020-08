Zamorano: "Sanchez? Peccato per l'infortunio. Vedo bene il tridente con Lukaku e Lautaro"

Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione della 19esima edizione della Copa Enel 2020, l’ex attaccante dell’Inter Ivan Zamorano ha parlato anche del connazionale Alexis Sanchez, che prima dell’infortunio aveva ritrovato grande continuità di rendimento con la maglia nerazzurra: “Sono molto contento perché era fondamentale che Alexis recuperasse il livello in cui tutti desideravamo vederlo, sia fisico che calcistico - ha esordito Bam Bam -. È un peccato che si sia infortunato nell’ultima partita di Europa League perché l’Inter ne ha bisogno. Vedremo se ce la farà per la semifinale e, se Dio vuole, anche nell’eventuale finale. Dopo la pandemia era l’uomo che nell’Inter rompeva gli equilibri più di tutti, ha dimostrato ancora una volta di avere caratteristiche diverse dagli altri, soprattutto nell’uno contro uno, segnando gol decisivi e regalando assist. Ho visto Alexis nel miglior momento e al migliore livello, questo ha aiutato molto l’Inter a decidere di continuare con lui. Altri tre anni a Milano gli faranno molto bene”.

Zamorano crede che Sanchez possa giocarsi una maglia da titolare con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: “Lo vedo competitivo, può essere protagonista, vedo che può essere un uomo fondamentale e credo che ci sia anche la possibilità che possano giocare tutti e tre insieme. È indubbio che Alexis ha la forza e la mentalità per giocarsela alla pari con questi due campioni e per poter essere titolare”.