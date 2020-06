Zanardi in prognosi riservata, resta in condizioni gravissime. Domattina nuovo bollettino

In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte a causa di un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22. Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime.

Orientativamente - fa sapere l'ufficio stampa dell'Ospedale Scotte di Siena - verrà fatto un aggiornamento con bollettino medico domani intorno alle 10:30.