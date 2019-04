© foto di

L'ex centrocampista della Juventus Cristiano Zanetti, ha parlato del talento di Moise Kean mettendolo a paragone con altre due stelline del calcio italiano come Chiesa e Zaniolo ed anche ad un altro ex gigliato quale Bernardeschi. Queste le sue dichiarazioni a TuttoJuve.com: "Non l'ho visto allenarsi, ma dal campo si vede che ha qualità importanti. Deve migliorare sotto tanti i punti di vista e soltanto l'esperienza potrà dire se diventerà un campione oppure no, dovrà lavorare tanto e seguire i consigli di Allegri. A me non piace dare giudizi frettolosi sui ragazzi giovani, ha qualità importanti come Zaniolo, Chiesa e lo stesso Bernardeschi. Ha un bel vantaggio, perché può esaltarsi più in una squadra come la Juventus che in una formazione di metà classifica".