Zang: "Valorizzare appeal club Ue verso Asia"

N.1 Inter nell'Eca "Contribuirò a sviluppo relazioni bilaterali"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GINEVRA, 10 SET - "L'appeal che i club europei hanno in Asia è un potenziale immenso che deve essere valorizzato anche per soddisfare la passione di milioni di tifosi che seguono le nostre principali competizioni". Così all'ANSA il presidente dell'Inter, Steven Zhang, oggi cooptato nel board dell'Eca. "Sono convinto - ha aggiunto il 28enne manager cinese - che questo percorso debba necessariamente guardare ai mercati globali. Sono certo di poter dare un contributo importante nel creare un ponte per sviluppare le relazioni tra Europa ed Asia". "Lo sviluppo del calcio europeo - ha aggiunto - non può prescindere dal rivolgersi ai giovani e al loro modo di comunicare: globale, immediato, digitale e senza barriere. So di essere molto giovane e parlo il loro linguaggio. Anche per questo penso di poter dare un apporto all'Eca nel percorso di cambiamento ed innovazione che con coraggio ha intrapreso".