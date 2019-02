Zaniolo-Entella, retroscena di Castorina: “Serve uno scarto Fiorentina?”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Serve uno scarto Fiorentina?”. Gianpaolo Castorina, allenatore della Berretti della Virtus Entella (ma l'anno scorso anche della prima squadra) racconta così a La Stampa come è nato Nicolò Zaniolo: "Avevamo la rosa completa. Non serviva altro. Poi ci hanno contattati per guardare un giovane scartato dalla Fiorentina. Sono bastati cinque minuti. All’Entella è arrivato un giovane promettente, molto deluso e senza ruolo".