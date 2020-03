Zaniolo non scorda l'Entella. Ed è il più veloce a rispondere al quiz sul suo esordio

Ogni giorno nelle storie di Instagram, la Virtus Entella propone il quiz del giorno a risposta multipla sulla storia del Club, un modo immediato per mettere alla prova i nostri tifosi. Tanti gli argomenti toccati, dal debutto di Mazzitelli con la maglia biancoceleste, al primo gol della storia in serie B, passando per l’esordio di Nicolò Zaniolo con l’Entella. E ieri, incredibile ma vero, e’ stato proprio il talento della Roma il più veloce di tutti nel rispondere (come si vede nella foto), indicando nel Benevento la squadra contro cui ha messo piede nel calcio che conta. Sempre vicino ai colori biancocelesti, Nicolò ha bruciato sul tempo i tanti tifosi che subito dopo lo hanno applaudito ed elogiato per la simpatia e l’affetto che continua a nutrire verso i nostri colori. Grande Nico, sempre top anche chiuso in casa!