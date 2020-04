Zaniolo, Zappacosta e Diawara. La Roma aspetta la ripartenza per ritrovare gli infortunati

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati di casa Roma e spiega come il 4 maggio, data ancora non confermata per la possibile ripresa degli allenamenti, Paulo Fonseca avrà a disposizione nuovamente gli infortunati Nicolò Zaniolo, Davide Zappacosta e Amadou Diawara.

Zaniolo in queste ore dovrebbe iniziare la fase 3 del recupero dall’infortunio, dopo l’operazione a Villa stuart del 12 gennaio scorso. Per Zappacosta il rientro è (sarebbe) ancora più vicino, visto che oramai sono passati oltre 6 mesi dall’infortunio del 4 ottobre scorso. Discorso simile al terzino per Diawara che prima dello stop aveva già fatto le prove generali con la Primavera, dando buoni segnali.