Zauli (Juve U23): "Frabotta deve essere un esempio per tutto il gruppo"

Alla vigilia del primo match di Serie C della Juventus Under23 contro la Pro Sesto Lamberto Zauli, tecnico dei bianconeri, ha parlato di Gianluca Frabotta, giovane laterale mancino che Andrea Pirlo ha portato nella prima squadra per questi primi match di Serie A: "Il suo esempio dev'essere una grande spinta per i ragazzi di questo gruppo - spiega a RaiSport -. Parliamo di un ragazzo che si è messo in mostra con l'Under 23 e ora si sta ritagliando il suo spazio in un top club come quello della prima squadra. Mi auguro che altre squadre seguano l'esempio dell'U23 perché si tratta di un progetto molto valido".