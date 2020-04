Zauri: "Quando conobbi Lotito non aveva maschere, ora è cambiato un po'"

L'ex difensore della Lazio Luciano Zauri ha commentato nel corso di una diretta Instagram col collega di DAZN Riccardo Mancini l'acquisto del club biancoceleste da parte di Lotito: "Eravamo in Giappone in tournée quando Lotito prese la Lazio. Al nostro ritorno, conoscemmo il presidente. Era un personaggio diverso rispetto a quello di oggi, non aveva maschere. Adesso è cambiato un po', Tare gestisce tanto di quello che succede, sia nello spogliatoio che nelle interviste. La Lazio funziona anche per questo, ognuno fa ciò che deve. Il gol più bello? Sicuramente quello contro il Monza in Coppa Italia. Ma c'è anche quello contro l’Ancona. Contava praticamente zero, ma fu bello. Una bella rete anche in Lazio-Empoli, non l’ho fatto neanche di proposito. Derby di Roma? E' veramente interessante, già in ritiro ti chiedono di vincerlo. Ho vinto quello del 3-0, con i gol di Ledesma, Oddo e Mutarelli. Ne ho anche persi, ma ricordo solo le cose belle".