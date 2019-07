© foto di Image Sport

L'agente Franco Zavaglia ha parlato a Firenzeviola.it commentando le principali notizie di mercato legate al club viola. In primo piano, ovviamente, il futuro di Chiesa: "Io sono del parere che quando un giocatore non è più contento di rimanere in un club fa bene ad andarsene altrove. È inutile trattenere un ragazzo contro la sua voglia perché non conviene a nessuno dei due. Si possono fare dei compromessi, magari per il futuro, ma si rischia di fare brutte figure".