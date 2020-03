Zaza e la raccolta fondi per la Basilicata: "Atto di cuore, raccolti 30.000 euro in due giorni"

Intervistato da Radio Marca, Simone Zaza ha parlato anche della sua iniziativa di beneficenza per sostenere i centri ospedalieri della Basilicata in questo momento di grande emergenza per tutta l'Italia: "Ho aperto una raccolta fondi per la mia regione e la gente può aiutare. Io sono fortunato nella vita e ho la possibilità di offrire dei soldi. In Basilicata non ci sono tanti casi di Coronavirus, ma se la situazione andrà avanti così questo aiuto servirà per comprare le attrezzature adeguate. In questo modo sento di poter dare il mio contributo, l'ho fatto col cuore. In soli due giorni abbiamo già raccolto 30.000 euro", le dichiarazioni dell'attaccante lucano in forza al Torino.