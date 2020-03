Zazzaroni: "Atalanta l'indimenticabile. Non solo dei bergamaschi, ma di tutti"

“L’indimenticabile”. Sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni commenta così la vittoria dell’Atalanta ai danni del Valencia. “La prendo da lontano, ma ci arrivo in fretta. Come l’Atalanta: due minuti e cinquanta, gol di Ilicic, e il discorso è chiuso”. L’Eden produttivo bergamasco, scrive Zazzaroni, si è trasformato in inferno per colpa del virus. “Per una sera, tuttavia, la Dea non è stata soltanto dei bergamaschi, ma di tutti, è stata l’Italia prim’ancora che il calcio confuso e indeterminato che rappresenta. Completando il miracolo è riuscita a dribblare gli ostacoli dell’insicurezza e della paura regalandoci una pausa breve ma salvifica, antidoto all’azzeramento della normalità”.