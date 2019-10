Zazzaroni (CdS): "La ricerca dell'equilibrio filo comune fra Allegri e Sarri"

© foto di Lorenzo Marucci

La prima vittoria della Juventus nella nuova edizione della Champions League è stata analizzata dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni nel suo fondo di prima pagina oggi in edicola. Portando avanti il continuo confronto fra i bianconeri della gestione Allegri e quella con Maurizio Sarri: "L’elemento che accomuna i tecnici è senz’altro l’ostinata ricerca dell’equilibrio, che a detta di Sarri non frequenta i discorsi da bar. Bernardeschi sulla trequarti, e non Ramsey, né Dybala, il portatore occasionale di simmetrie e bilanciamenti: da manuale, nessuna scorciatoia di genere, l’interpretazione del 4-3-1-2, il modulo più amato, le cui variazioni sono state determinate, naturalmente, dai movimenti e dalla sensibilità tattica di Ronaldo e Higuain. La difesa alta (in palla Cuadrado) e gli arretramenti dello stesso Bernardeschi, oltre al lavoro di Matuidi e Khedira, hanno permesso alla Juve di coprire perfettamente il campo rendendo inefficace il possesso dei tedeschi che nel primo tempo ha fatto registrare un insolito 63 a 37".