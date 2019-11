Zazzaroni (CdS): "Napoli, il ritiro non indebolisce Ancelotti. Anzi"

© foto di Lorenzo Marucci

In merito al momento delicato del Napoli, a seguito delle parole di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha fatto il punto nel suo fondo di prima pagina: "A oggi questo “matrimonio non solo d’interesse” è talmente inattaccabile che Ancelotti non ci ha pensato due volte prima di dichiarare apertamente il proprio dissenso nei confronti del “ritiro costruttivo”: “Non sono d’accordo con la decisione di De Laurentiis, ma l’accetto”. La decisione peraltro non lo indebolisce, tutt’altro: lo rafforza, dal momento che gli sbandamenti e i cali di rendimento dei giocatori più importanti, i valori alti del Napoli (Insigne, Fabian, Callejòn, Zielinski, Koulibaly), hanno anche e soprattutto origini contrattuali.

De Laurentiis è il primo a saperlo e per questo ha voluto mettere un punto esclamativo responsabilizzando il primo livello. [...] ADL farebbe bene, a questo punto, a concertare una via d’uscita con l’allenatore. Magari ricorrendo a un atto di giustizia che sarebbe anche una lezione per chi confonde i doveri professionali con i diritti contrattuali: castigare i reprobi identificati, possibilmente gli illustri strapagati. Demagogia? Forse. Ma è sempre meglio che mostrarsi deboli".