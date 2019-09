Zazzaroni: "Cinque dei sette gol incassati dal Napoli sono colpa di KK"

© foto di Lorenzo Marucci

Si parla di Kalidou Koulibaly sul taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport. Con il titolo "Che succede?" il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni analizza le prime due uscite di campionato del centrale del Napoli, autore di prestazioni tutt'altro che indimenticabili contro Fiorentina e Juventus: "Koulibaly non è ancora un caso, ci mancherebbe: ma le sue prestazioni negative - che, sia chiaro, non ribaltano il senso di quanto avevamo visto fino allo scorso maggio - fanno rumore. Ancelotti è chiamato a evitare che lo diventi. Rientrato in Italia più tardi dei compagni per via della coppa d’Africa e quindi con una condizione generale approssimativa, nelle prime due uscite di campionato Kalidou si è infatti reso responsabile di cinque dei sette gol subiti dalla squadra. Durante il mercato si è scritto molto su Kappakappa: si è parlato di richieste dalla Premier, in particolare dal Manchester United: cento, centocinquanta milioni a vai col liscio e busso. Offerte che non sono mai effettivamente giunte al Napoli; Napoli che a più riprese aveva peraltro dichiarato l’incedibilità del giocatore, almeno per quest’anno. Qualcuno è convinto che le voci di fuori non abbiano fatto bene a Kalidou: necessario che recuperi in fretta la serenità e la forma dimenticate – naturalmente non è il solo a essersi presentato non al massimo: lo stesso De Ligt, dalla parte opposta, ha esordito come peggio non avrebbe potuto".