Zazzaroni (CorrSport) sull'Inter: "La Smusata". Conte, la comunicazione muscolare paga?

Pungente e pepato il commento di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport in merito alla sconfitta dell'Inter contro il Bologna. Questo un estratto del pensiero del direttore del quotidiano: "Musa Juwara ha soltanto 18 anni. L'altro Musa, Barrow, 21. Sono i gemelli gambiani del trentottenne Palacio. Loro, insieme a Skorupski e Mihajlovic, che dalla panchina ha decisamente indirizzato la partita, gli autori dell'inattesa e per certi versi brutale "smusata" all'Inter...

Confesso che mi aveva particolarmente colpito quel 'prendetevela con me, ma lasciate stare la squadra' pronunciato dopo il 6-0 al Brescia. Ancora oggi non ho capito a chi si rivolgesse, perché in questo primo anno all'Inter Antonio ha riscosso i tanti crediti accumulati tra Juve e Nazionale e goduto dei favori della stampa sportiva che l'ha preso di mira, non troppo a lungo, solo quando è uscito dalla Champions, dalla Coppa Italia e si è allontanato dal vertice della classifica.

La comunicazione muscolare può avere un senso se diretta e adeguatamente motivata e contestualizzata, altrimenti risulta fuori luogo e inopportuna. Conte è uno degli allenatori più stimati dai media, in particolare dai televisivi, tra i critici allinea qualche "nemico", ma chi non ne ha? Non è un tipo portato a inseguire il consenso, tutt'altro: segue la traccia di Mourinho -così come Spalletti- ma non essendo dotato dell'ironia e della tecnica persuasiva del portoghese talvolta eccede nei toni. Nei giorni scorsi ho accettato e letto numerosi giudizi sulla stagione del'Inter assolutamente benevoli e privi di pregiudizi. A Conte viene chiesto tanto perché lui è -e dà- tanto. Ha vinto e rivinto, cambiato i destini della Juve e adesso rappresenta un investimento molto oneroso per l'Inter che ha sacrificato Spalletti (costo, 25 milioni) e, se vogliamo, anche Icardi e Nainggolan. E' l'allenatore più caro del campionato -22 milioni lordi l'anno-, ha chiesto e ottenuto Lukaku, Sanchez, Eriksen, Lazaro, pagato 22 milioni e mezzo e dopo pochi mesi prestato al Newcastle, Barella, Young, Moses e nella prossima stagione avrà Hakimi, altre 40 zucche; Sensi e Godin se li è trovati. Inoltre ha provocato la "contizzazione" di Beppe Marotta che da dirigente applicato ed esperto, espostosi in prima persona con la proprietà cinese, sta facendo i numeri da circo per legare in un unico disegno i due destini".