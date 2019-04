© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' il VAR e il suo utilizzo il tema del giorno dei principali giornali sportivi italiani. Ne parla questa mattina anche il 'Corriere dello Sport', con il suo direttore Ivan Zazzaroni che parla così dell'operato di Fabbri, arbitro in Juventus-Milan: "I fischi sbagliati di Fabbri hanno annullato la regolarità dell’incontro, non del campionato", si legge nel fondo. "Non so cosa sia passato per la testa di Fabbri quando ha rivisto le immagini al video: azzerate le pressioni, c’erano tutte le condizioni affinché evitasse l’errore".