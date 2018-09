Zazzaroni (Corriere dello Sport): "Il mercoledì dello 'scansamose'"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale di oggi ha commentato il turno infrasettimanale. Ecco un breve estratto: "Il leitmotiv del mercoledì sera è stata proprio la strategia dello 'scansamose' declinata con un minimo di dignità da Parma, Frosinone e Bologna: dovendosela vedere oltretutto in trasferta con le big (effettive o potenziali) del campionato, hanno in sostanza rinunciato a lottare e conservato le energie migliori e qualche titolare per i confronti diretti".