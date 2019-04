© foto di www.imagephotoagency.it

E' dedicato al ritorno alla vittoria dell'Inter l'editoriale del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola a firma del direttore Ivan Zazzaroni. "Lo spogliatoio rincollato", il titolo proposto in riferimento al rientro in campo, e al gol, dell'ex capitano Mauro Icardi. "Spalletti e Marotta, ma era proprio necessario ’sto casino?", è l'incipit dell'articolo. L'attaccante argentino è rimasto ai margini della squadra per 53 giorni e ieri a Marassi ha firmato lo 0-2 della sfida vinta 4-0 dai nerazzurri contro il Genoa.