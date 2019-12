© foto di Lorenzo Marucci

L'anticipazione del Corriere dello Sport non era andata giù a Sinisa Mihajlovic, che nella conferenza stampa in cui aveva annunciato la sua malattia aveva anche attaccato (in maniera più o meno velata) il direttore Ivan Zazzaroni. Che oggi, nel corso di Deejay Football Club su Radio Deejay, ha spiegato di aver chiarito col tecnico del Bologna: "La cosa si è risolta il giorno dopo, abbiamo capito entrambi cosa era successo e ci scriviamo assolutamente. Gli voglio molto bene, sta affrontando una malattia pesante e non sono mai intervenuto sul tema. Avrei potuto dire tutto dal giorno dopo, ora ci confrontiamo su alcune cose, non quando ha i cicli più pesanti".