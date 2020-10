Zazzaroni su Juventus-Barcellona: "Due squadre in difficoltà, ma non ho molta fiducia"

Ospite in studio di Sky Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha detto la sua su Juventus-Barcellona, in programma tra poco meno di un'ora allo Stadium: "Sono due squadre in difficoltà relativa entrambe. La Juve potrebbe anche darci soddisfazioni a livello europeo, ma in questo momento non ho grande fiducia: le prove fatte sinora non mi hanno dato segnali molto positivi".