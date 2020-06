Zazzaroni su Petrachi: "Come un gatto sul Grande Raccordo Anulare"

"Come un gatto sul G.R.A". Titola così il Corriere dello Sport per quel che riguarda il commento di Ivan Zazzaroni sulla sospensione di Gianluca Petrachi da direttore sportivo della Roma: "Ho conservato un messaggio che gli inviai il 12 luglio scorso - era responsabile dell'area tecnica da poche settimane-, un sms quasi profetico: 'Gianluca, sei entrato in un mondo che ha divorato Sabatini, Monchi e altri. Un mondo che presto conoscerai meglio, nel quale ogni elemento difende la propria posizione'... Petrachi mi rimproverava di aver scritto cose inesatte sull'influenza e sul peso 'politico' di Franco Baldini nella Roma: rivendicava, con la consueta, energica eleganza la titolarità delle scelte di mercato sottolineando un'improbabile autonomia... Alla Roma Petrachi è durato un anno meno una settimana. Come un gatto sul Grande Raccordo Anulare".