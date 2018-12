© foto di www.imagephotoagency.it

"Varzellette che non fanno ridere". E' il commento di prima di Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport. "Al secondo anno continuo a non cabire che (ab)uso si stia facendo della Var: da mesi, gli arbitri al video segnalano spesso in notevole ritardo e con uno scrupolo degno dei più affermati chirughi robotici i tocchi di mano e addirittura di polastrettlo ma trascurano sgambetti in area perfettamente visibili con la tecnologia".