Zazzaroni sul CdS: "Juve spiazzante: Pirlo ha messo tre giocatori fuori ruolo per un tempo"

Consueta analisi del direttore Ivan Zazzaroni sulle pagine odierne del Corriere dello Sport: "Avrebbero dovuto formare una coppia: Dzeko l'ha buttata via e Ronaldo ha rimediato a una Juve a lungo ordinaria", è la sua lettura del pari per 2-2 tra la Juventus e la Roma. "Notevoli, rispetto alla trasferta di Verona, i progressi della squadra di Fonseca. Decisamente spiazzante invece quella bianconera. Pirlo è fantasioso anche come tecnico, ma le risposte dei giocatori non sono sempre preziose ed efficaci come lo erano quelle dei suoi piedi: con una sola mossa, ad esempio, ha messo per un tempo tre giocatori fuori ruolo", ha concluso Zazzaroni sulla Juve vista all'Olimpico.