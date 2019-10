Zazzaroni sul Cor.Sport: "Basta coi 'si gioca troppo' dopo sedici anni"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"L'eurotassa andrebbe evesa da tutti e una volta per tutte - scrive Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, nel suo fondo di oggi-. L'alibi non può più reggere. La Juve ha aperto il turno post-coppe pareggiando a Lecce. Subito dopo l'Inter ha rischiato di perdere col Parma. A Ferrara il napoli, che ne ha sostituiti tre più il portiere rispetto a Salisburgo, ha prodotto il massimo sforzo nel secondo tempo senza tuttavia riuscire a sorpassare i pullman di Semplici. Basta coi 'si gioca troppo', dopo sedici anni di Champions le società hanno tutto il tempo, le risorse e il know how per studiare la stagione e allestire organici in grado di affrontare una cinquantina di impegni".