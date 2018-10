Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Fenomeni para...anormali"

Il Direttore Editoriale del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, analizza il campionato dopo l'ottava giornata di gare e in particolare il dominio mai in dubbio della Juventus: "Non ha più Marotta, salutato senza troppi complimenti dopo sette scudetti di fila, ora ha Ronaldo alle prese con un’accusa di stupro per la quale si è scomodato persino il premier portoghese Antonio Costa che ha difeso con forza la leggenda nazionale. Alla Juve i motivi di disturbo non mancano eppure da sosta a sosta ha addirittura raddoppiato il vantaggio sulle concorrenti, quasi tutte presunte. Non vorrei aggiungere altri particolare depressivi ma è inevitabile ricordare che nelle prossime tre uscite, ovvero prima del confronto col Milan a San Siro Allegri troverà Genoa e Cagliari allo Stadium e l’Empoli in trasferta - en plein non quotato".