Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Lo spettacolo è mancato in A"

Commento alla Serie A sul Corriere dello Sport per Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano. "Lo spettacolo deve ancora cominicare", il titolo del fondo. "Non lo scrivo che è un bel campionato, non è ancora il momento, purtroppo (...) perché in queste prime quattro giornate lo spettacolo della Serie A è palesementa mancato. Perfino i primi due gol italiani di Ronaldo sono stati ordinari".