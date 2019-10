© foto di Lorenzo Marucci

Fondo di Ivan Zazzaroni sulle colonne de Il Corriere dello Sport dopo la vittoria dell'Italia di Mancini sul Liechtenstein: "Mancini ha fatto il suo e l’ha fatto assai bene: passaggio del turno con record a parte, ci ha consegnato alcuni insoliti momenti di gioco e, prima di ogni altra cosa, ha riaffermato il valore della maglia azzurra e del merito. Alla Nazionale Mancini, carattere indiscutibilmente divisivo, ha dato e dalla Nazionale ha ricevuto qualcosa che due belle carriere (giocatore e allenatore) non gli avevano permesso di ottenere, un consenso quasi unanime. Diciassette mesi da commissario tecnico gli stanno facendo provare il piacere della stima di milioni di appassionati e della critica. Oggi sappiamo di non avere una grande Italia: abbiamo però un’Italia giovane e giustamente promossa, e - questo il vero successo - la speranza che migliori a tal punto da diventare ottima. Per il momento ci basta e avanza".