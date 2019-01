Zazzaroni sul CorSport: "Juve con anima Real. Galattici de noantri"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La Juve con un’anima Real". È questo il commento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulla Supercoppa italiana vinta ieri dai bianconeri contro il Milan: "Galattici de noantri con una voglia smisurata, invidiabile e invidiata di dominare, e con una nuova anima, un’anima Real. Non sempre belli - neppure gli originali spagnoli lo sono sempre stati - ma insuperabili: da ieri, e grazie alla lunga, fortunata serie di Andrea Agnelli, che per alcuni studia proprio da Florentino, i Galattici de noantri detengono infatti il primato di vittorie in campionato, coppa Italia e Supercoppa italiana. Galattici relativi, nazionali, ma pur sempre galattici".