Zeman: "Che ricordi la promozione col Pescara nel 2012 e i complimenti di Guardiola"

Intervenuto ai microfoni di Rete8, Zdenek Zeman ha ricordato la promozione in A del suo Pescara nel 2012: "Il 20 maggio 2012 fu un bel giorno, sono bei ricordi. A parte il campionato per tutto quello che è stato e le due disgrazie di Mancini e Morosini ci hanno tolto qualche gioia in più. Era una squadra che faceva tanti gol, giocava e dopo 19 anni ha riportato il Pescara in Serie A al primo posto superando Torino e Sampdoria, che ancora oggi giocano nella massima serie. So che Guardiola celebrò la squadra, lo ringrazio e ancora oggi vede le nostre vecchie partite".