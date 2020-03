Zeman: "Lazio bel gruppo da Scudetto. Ma la favorita resta ancora la Juventus"

Lunga ed interessante intervista di Zdenek Zeman alla Gazzetta dello Sport. Il boemo affronta tutti i temi riguardanti l'attuale Serie A: "Come mi piace questa Lazio, è un bel gruppo da Scudetto", la frase scelta per il titolo. Quindi, un'analisi del grande momento biancoceleste e delle avversarie nella corsa al titolo: "Ha il miglior centrocampo d'Italia e Luis Alberto sta facendo cose eccezionali. La squadra di Eriksson era più forte a questa sopperisce al divario giocando insieme. Per me la Juve resta favorita, ma per ora non riesce a sfruttare tutta la forza che ha".