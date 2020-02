vedi letture

Zeman: "Scudetto alla Juve ma Lazio è grande"

Il boemo, "Inzaghi mi ha stupito, pronto a tornare in panchina"

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "La Juventus vincerà lo scudetto". E' questo il pronostico di Zdenek Zeman all'ANSA sull'avvincente lotta scudetto che vede coinvolte non solo la capolista Juventus ma anche le inseguitrici Lazio e Inter. "La Juve è partita con i favori del pronostico - ha spiegato il boemo in occasione dell'evento 'Golf brain esplorando i benefici del golf' all'Università Niccolò Cusano di Roma - e alla fine ce la farà. Negli ultimi anni s'era abituata a comandare il campionato ma ora deve fare i conti anche con Lazio e Inter". Zeman si sofferma proprio sul momento magico dei biancocelesti. "La squadra di Inzaghi sta disputando un campionato eccellente, la speranza è che possa continuare così. Negli ultimi anni alla Lazio è mancata la continuità ma ora è sulla strada giusta. E Inzaghi mi ha stupito, è un ottimo tecnico. 'Se vedo analogie con gli scudetti del '74 e del 2000?'. Quelli erano altri tempi". Un pensiero anche sul momento difficile della Roma. "Spero possa rialzarsi presto, faccio il tifo per tutte e due le squadre della Capitale". La chiusura è dedicata a un possibile ritorno in panchina. "Sono a disposizione, ho dato tanto ma credo di poter dare ancora qualcosa a questo mondo". (ANSA).