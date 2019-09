Zeman sulla Juve di Sarri: "La sua assenza ha reso tutto più difficile"

© foto di Federico Gaetano

Dalle colonne del Corriere dello Sport Zdenek Zeman, allenatore boemo con un passato fra Lazio, Roma, Foggia e Pescara, ha analizzato i temi delle prime due giornate di campionato. Fra questi si è soffermato sulla nuova Juve di Maurizio Sarri: "Le sue teorie, per attecchire - spiega -, hanno bisogno della sua presenza, delle sue indicazioni. Nella Juventus di questa fase, non ci sono tracce del Napoli di Sarri: ma era già complicato che si potesse seminare in poche settimane, con la sua assenza è divenuto tutto più difficile".