Zeman sulla Roma: "Fronde anti Di Francesco? Lì sono abituati così"

Intervista a Zdenek Zeman sulle pagine di Repubblica, con il tecnico - ex Roma e Lazio - che ha commentato i recenti avvenimenti in giallorosso, con le notizie di una fronda anti Di Francesco. "Lì sono abituati a fare così. Ma se ho portato la Roma in finale di Coppa Italia, qualche risultato l'ho ottenuto, giocammo anche bene. E i 4 gol al Milan mi diedero grossa soddisfazione. Si spaventano tutti perché dicono che faccia lavorare tanto e molti non vogliono. Io sono stato fatto fuori perché dissi pubblicamente che volevo che la società mettesse delle regole stringenti. E lì si sono arrabbiati. Dovevo tenerlo per me. De Rossi? Con me non ha reso come ci si aspettava, visto che anche dai suoi amici giornalisti prendeva 4,5 in pagella".