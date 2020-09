Zenga: "Nainggolan all'Inter farebbe ancora molto bene. Ma lo vedo molto simile a Vidal"

"Senza Nainggolan il Cagliari perde tanto, anche se a centrocampo ci sono giocatori di prima qualità". A parlare è Walter Zenga, a Sky Sport, in merito alla situazione del belga: "Io l'ho allenato e Radja è un giocatore di spessore che all'Inter farebbe ancora molto bene. Avere uno come lui e prendere uno come Vidal, non so. Mi sembra di mettere in campo due giocatori molto simili. Secondo me il Cagliari ci proverà fino alla fine a prenderlo".